Стало известно, за счет чего «Реал» планирует оформить трансфер Килиана Мбаппе 

«Реал» планируют продать двух футболистов своего клуба в ближайшее время. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, королевский клуб рассчитывает собрать деньги на трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе за счет продажи полузащитников Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде. Сообщается, что сливочные намерены выручить со сделок около 200 миллионов евро.

Добавим, что в минувшем сезоне 24-летний Вальдерде за «Реал» провел 56 матчей, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. На счету 23-летнего Тчуамени – 50 игр и четыре ассиста.