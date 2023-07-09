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Василий Уткин иронично оценил выступление «Зенита» на Кубке PARI Премьер 

Сегодня, 9 июля, питерский клуб завершил свою предсезонную подготовку матчем против «Фенербахче».
09 июля 2023 23:45
автор: Глеб Шевяков

Российский футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в шуточной форме высказался о завершении выступления «Зенита» в розыгрыше Кубка PARI Премьер.

Отметим, что в товарищеском турнире сине-бело-голубые провели матчи против «Нефтчи» (3:1), «Црвены Звезды» (1:2) и «Фенербахче» (0:0, пенальти - 4:3).

«Что я вижу?! «Зенит» завершил евросезон написал», – 51-летний журналист в своем телеграм-канале.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России в пятый раз кряду. В субботу, 15 июля подопченые Сергея Семака сыграют с ЦСКА в рамках Суперкубка страны.

источник: «Советский спорт»
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