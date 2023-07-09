Эдин Джеко и Миша Батшуайи не стали общаться с журналистами после поражения «Фенербахче» от «Зенита»

Форварды «Фенербахче» Эдин Джеко и Миши Батшуайи не стали беседовать с работниками СМИ после матча с «Зенитом» в рамках Кубка PARI Премьер.

Отметим, что турецкая команда уступила сине-бело-голубым в серии пенальти со счетом 3:4. В основное время матча счет так и не был открыт.

По окончании встречи в Санкт-Петербурге боснийский футболист и бельгийский нападающий проигнорировали микст-зону и отправились в клубный автобус другим путем.

Добавим, что Джеко был заявлен на игру с «Зенитом», однако на поле не вышел. В свою очередь, Батшуайи изначально не был в заявочном списке «Фенербахче» на матч против команды Сергея Семака.

На Кубке PARI Премьер «желтым канарейкам» предстоит встретится с «Црвеной Звездой» (12 июля) и «Нефтчи» (15 июля).