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США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, одержав победу над Канадой в серии пенальти

В 1/2 финала США сыграет против Панамы.
США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, одержав победу над Канадой в серии пенальти
10 июля 2023 08:12
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошел к концу матч в рамках 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная США сыграла против Канады.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти сборная США одержала победу со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт только на 88-й минуте. Отличился форвард американской сборной Брэндон Васкес. На 93-й минуте канадцам удалось восстановить равновесие в счете. Автором забитого гола стал защитник Стивен Витория, уверенно реализовавший пенальти.

В дополнительное время на 109-й минуте нападающий Джейкоб Шаффельбург вывел Канаду вперед. Однако уже на 115-й минуте Скотт Кеннеди сравнял счет. В серии послематчевых одиннадцатиметровых американцы победили со счетом 3:2. Решающий пенальти реализовал Хесус Феррейра.

В матче 1/2 финала США сыграет против сборной Панамы.

источник: «Советский спорт»
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