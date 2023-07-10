США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, одержав победу над Канадой в серии пенальти

Подошел к концу матч в рамках 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная США сыграла против Канады.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти сборная США одержала победу со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт только на 88-й минуте. Отличился форвард американской сборной Брэндон Васкес. На 93-й минуте канадцам удалось восстановить равновесие в счете. Автором забитого гола стал защитник Стивен Витория, уверенно реализовавший пенальти.

В дополнительное время на 109-й минуте нападающий Джейкоб Шаффельбург вывел Канаду вперед. Однако уже на 115-й минуте Скотт Кеннеди сравнял счет. В серии послематчевых одиннадцатиметровых американцы победили со счетом 3:2. Решающий пенальти реализовал Хесус Феррейра.

В матче 1/2 финала США сыграет против сборной Панамы.