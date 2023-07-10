Президент «Динамо» из Махачкалы прокомментировал назначение Бердыева главным тренером клуба

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался относительно назначения главным тренером команды Курбана Бердыева.

Напомним, что о соглашении с специалистом стало известно 9 июля. Во втором круге минувшего сезона Бердыев возглавил «Сочи», но вскоре покинул клуб.

«С Курбaном Бекиевичем у нас совпaли интересы, поэтому мы подписали долгосрочное соглaшение. Наш тренерский штаб остаeтся, а тех, кого пожелаeт привести Курбан Бекиевич, примeм на работу, чтобы объединить наши усилия. Он сказaл, кого хочет видеть в команде. Но покa рано о них разговаривать», – цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Добавим, что в минувшем сезоне Первой лиги «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице.