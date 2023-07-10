Гарет Бэйл рассказал о причинах окончания карьеры в возрасте 33 лет

Валлийский нападающий Гарет Бэйл, ранее выступавший за мадридский «Реал», рассказал по какой причине принял решение завершить карьеру в 33 года.

«Я не разлюбил игру, я просто почувствовал, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чём не жалею. Я очень доволен своей карьерой. С Уэльсом я также хочу дать время следующему поколению. Мне по-прежнему нравилось играть, но дошло до того, что я хотел проводить больше времени со своей семьёй. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, что я многое пропустил», — цитирует Бэйла издание Goal.

Напомним, что Гарет Бэйл стал пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». Также на его счету три победы в Ла Лиге, победа в Кубке Испании и две победы в Суперкубке УЕФА. Помимо «Реала» валлийский форвард играл за английские клубы «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур», а также за американский «Лос-Анджелес».