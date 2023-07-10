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Семин объяснил, почему Миранчук не может добиться того же успеха в Италии, что и Кварацхелия

Отечественный специалист — о своем бывшем подопечном.
Семин объяснил, почему Миранчук не может добиться того же успеха в Италии, что и Кварацхелия
10 июля 2023 08:40
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

76-летний российский специалист Юрий Семин, ранее возглавлявший московский «Локомотив», поделился мнением об итальянском этапе карьеры своего экс-подопечного Алексея Миранчука.

«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь. Почему у него не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии», — цитирует Семина издание «РБ Спорт».

Напомним, что Алексей Миранчук является игроком «Аталанты». Минувший сезон он провел в «Торино» на правах аренды. За 29 встреч в Серии А в составе туринского клуба он оформил четыре гола и пять ассистов.

Под руководством Юрия Семина в сезоне-2017/18 Алексей Миранчук стал чемпионом России в составе «Локомотива».

источник: «РБ-Спорт»
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