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Украинская ассоциация футбола осудила иностранные клубы за участие в Кубке PARI Премьер в России

Турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге.
Украинская ассоциация футбола осудила иностранные клубы за участие в Кубке PARI Премьер в России
10 июля 2023 08:52
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 10 июля, на официальном сайте Украинской ассоциации футбола было опубликовано заявление, осуждающее участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер, который проходит в России.

Турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Помимо трех иностранных клубов в нем принял участие «Зенит». Из-за поражения от «Црвены Звезды» (1:2) российский клуб потерял шансы занять первое место в этом турнире.

«Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие «Нефтчи» (Баку), «Црвены Звезды» (Белград) и «Фенербахче» (Стамбул) в проходящем товарищеском турнире в России. Мы уже неоднократно обращалась в УЕФА и ФИФА по поводу недопущения участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе на территории России, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях с представителями России или футбольного сообщества России в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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