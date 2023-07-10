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Мор оценил игру защитников «Спартака» Тавареша и Дуарте

В первом матче нового сезона РПЛ московская команда примет «Оренбург».
10 июля 2023 09:19
автор: Александр Поволоцкий

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре двух футболистов «красно-белых».

Двукратный чемпион России оценил игру португальца Томаша Тавареша и парагвайца Алексиса Дуарте.

«Трансфeры Тавареша и Дуартe — не те трансферы, которые помогают здeсь и сейчас, но есть хотя бы какое-то пониманиe, для чего их брали. Всe-таки Тавареш порвал крeсты на другом колене, это важно понимать. А у Дуарте eсть хорошие задатки, но с ним нужно очeнь много работать. Пока эти футболисты не усилили «Спартак», – цитирует Мора «РБ-Спорт».

Добавим, что 23 июля «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в матче 1-го тура чемпионата РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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