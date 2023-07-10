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Кевин Кураньи назвал причину, по которой сыграл только одну минуту в матче с ЦСКА

Легенду «Динамо» беспокоит старая травма.
10 июля 2023 09:15
автор: Виталий Овсянников

41-летний немецкий футболист Кевин Кураньи, ранее выступавший за московское «Динамо» на позиции форварда, поделился впечатлениями об участии в товарищеской встрече против ЦСКА.

Нападающий из Германии провел в этом матче только одну минуту.

«Я очень рад и счастлив приехать в Москву. Получив приглашение, не сомневался, приезжать или нет. К сожалению, у меня была травма колена, меня прооперировали, поэтому не так много сыграл. Несмотря на проблемы со здоровьем, я оформил одну передачу. Москва всегда в моём сердце, у меня здесь много друзей, провёл тут пять лет, забил много голов», – цитирует экс-футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что экс-футболист играл за бело-голубых с 2010 по 2015 годы. За этот период он провел 151 матч, в которых забил 56 голов. Перед началом сезона-2012/13 был назначен капитаном «Динамо».

Также на счету Кевина Кураньи 52 матча за сборную Германии, в которых он забил 19 голов. В марте 2017 года форвард объявил о завершении карьеры.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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