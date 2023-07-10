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Думбия прокомментировал слухи о своем переписанном возрасте

По слухам ивуарийскому форварду уже 55 лет.
10 июля 2023 09:23
автор: Виталий Овсянников

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, ранее выступавший за ЦСКА, прокомментировал слухи о том, что на самом деле ему уже 55 лет.

«Мне 35 лет. Английские учёные проводили исследование, и, по их данным, мне 55 лет? Серьёзно? Не видел такого. У британских учёных своё мнение, они имеют полное право на него. Можете не сомневаться — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой», — цитирует ивуарийского форварда издание «РБ Спорт».

Сейду Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2016 годы. За этот период он провел в составе столичных армейцев 150 матчей, забил 95 голов и оформил 36 результативных передач.

В минувший уик-енд он приехал в Москву для участия в BetBoom Братском кубке, в котором ЦСКА сыграл против столичного «Динамо». Завершивший карьеру ивуариец вышел на поле в первой встрече. Напомним, что ЦСКА потерпел поражение и в первой, и во второй игре — 0:5 и 3:6.

источник: «РБ-Спорт»
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