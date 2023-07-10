«Газпром» хочет стать спонсором хорватского клуба «Хайдук»

Сегодня, 10 июля, спортивный обозреватель Ягиз Сабунчуглу сообщает в своих социальных сетях о том, что «Газпром» желает стать главным спонсором хорватского футбольного клуба «Хайдук» из Сплита.

Согласно данным источника, российская компания уже сделала официальное предложение руководству клуба. «Газпром» желает предоставить «Хайдуку» трансферный бюджет в размере 30 млн евро. Это позволит команде из Сплита купить трех игроков высокого уровня.

Журналист отмечает, что хорватский клуб уже связался с «Тоттенхэмом» по поводу покупки полузащитника Ивана Перишича.

Напомним, что уже долгое время «Газпром» является титульным спонсором «Зенита» из Санкт-Петербурга. Также российская компания сотрудничает с сербской «Црвеной Звездой».

В минувшем сезоне «Хайдук» занял второе место в чемпионате Хорватии набрав 71 очко за 36 матчей. Команда уступила только загребскому «Динамо».