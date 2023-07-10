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«Барселона» планирует расстаться с восемью игроками в трансферное окно

В минувшем сезоне команда выиграла чемпионат Испании.
«Барселона» планирует расстаться с восемью игроками в трансферное окно
10 июля 2023 10:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В летнее трансферное окно «Барселону» могут покинуть восемь футболистов.

Как сообщает в на своей странице в соцсети журналист Хави Мигель, речь идет о защитниках Сeрджино Десте, Клеманe Лангле и Эрикe Гарсии, хавбеках Пабло Торрe, Франке Кессьe и Нико Гонсалесe, а также форвардах Алексe Кольядо и Ферране Торресe.

Отмечается, что решение будет принимать спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани.

По информации источника сине-гранатовые отдадут Пабло Торре в аренду для получения опыта. «Барселона» готова продать Гарсию при получении достойного предложения.

источник: «Советский спорт»
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