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Паоло ди Канио заявил, что «ПСЖ» избаловал Мбаппе

Итальянцу стыдно за поведение француза.
10 июля 2023 09:50
автор: Виталий Овсянников

55-летний экс-футболист Паоло ди Канио, ранее выступавший за «Лацио» на позиции форварда, раскритиковал поведение французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Французский клуб сам избаловал Мбаппе. Мы можем судить «ПСЖ» за ошибки, но я открыто говорю о непристойном поведении этого парня. Он воспользовался контрактной ситуацией год назад и теперь делает то же самое, угрожая уйти бесплатно в следующем году. Стыдно, что Мбаппе ведет себя так после того, как заработал от 200 до 300 миллионов евро. Есть болельщики, клуб и честь – это нельзя купить даже за 2 миллиарда евро. Он ничего из этого не уважает», – цитирует Ди Канио издание AS.

Напомним, что Мбаппе уведомил «ПСЖ» о том, что не желает воспользоваться опцией продления контракта с парижанами до 2025 года. При этом, руководство французского клуба уверяет, что между сторонами была устная договоренность об этом. Текущий контракт Мбаппе истекает в середине 2024 года.

источник: AS
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