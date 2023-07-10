Барриос заявил, что матч «Зенита» с «Фенербахче» прошел на уровне Лиги чемпионов

29-летний колумбийский футболист Вильмар Барриос, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, прокомментировал победу своей команды над турецким «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер.

Напомним, что основное время матча закончилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти «Зенит» оказался сильнее (4:3).

«С «Фенербахче» у нас прошла хорошая и интересная игра. Отличное соперничество. Мы готовимся к старту чемпионата. Думаю, что это был хороший европейский матч, на уровне Лиги Европы, и Лиги чемпионов. Команды и качество игроков соответствовали. Очень доволен победой. Теперь думаем о Суперкубке», — заявил Барриос в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что для «Зенита» игра с «Фенербахче» стала заключительной на Кубке PARI Премьер. Ранее клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над «Нефтчи» (3:1) и проиграл «Црвене Звезде» (1:2).

С пять очками в активе «Зенит» потерял шансы на победу в турнире. На счету «Црвены Звезды» шесть баллов и одна игра в запасе.