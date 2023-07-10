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«Торино» возобновил переговоры по трансферу Миранчука

Контракт россиянина с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года.
10 июля 2023 10:19
автор: Александр Поволоцкий

«Торино» планирует вернуть в команду российского полузащитника Алексея Миранчука и хорватского хавбека Николы Влашича.

Напомним, что оба выступали в минувшем сезоне за клуб на правах аренды. Права на Миранчука принадлежат «Аталанте», а на Влашича - «Вест Хэму».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Орацио Аччомандо, вернуть в команду обоих хочет главный тренер «Торино» Иван Юрич. В этом же заинтересованы и Миранчук с Влашичем.

Добавим, что Алексей провел за туринцев 31 матч, в котором забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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