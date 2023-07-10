Стала известна причина, по которой «Барселона» отказалась от возвращения Неймара

Сегодня, 10 июля, издание Mundo Deportivo сообщает о причинах, по которым «Барселона» отказалась от возвращения бразильского форварда Неймара.

Согласно данным источника, услуги нападающего «ПСЖ» были предложены «сине-гранатовым» его агентами, однако руководство «Барселоны» решило, что возвращение Неймара будет экономически нецелесообразным. Кроме того, нахождение бразильца в команде может повлечь за собой сложности в раздевалке.

Напомним, что 31-летний бразильский нападающий выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы. Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за трансфер Неймара 222 млн евро. Этот трансфер по-прежнему является самым дорогим в истории футбола.

В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за парижских клуб, забил 16 голов и оформил 17 результативных передач. Текущее соглашение Неймара с парижанами рассчитано до середины 2025 года.