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Стала известна причина, по которой «Барселона» отказалась от возвращения Неймара

Каталонцы решили сэкономить.
Стала известна причина, по которой «Барселона» отказалась от возвращения Неймара
10 июля 2023 10:19
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 10 июля, издание Mundo Deportivo сообщает о причинах, по которым «Барселона» отказалась от возвращения бразильского форварда Неймара.

Согласно данным источника, услуги нападающего «ПСЖ» были предложены «сине-гранатовым» его агентами, однако руководство «Барселоны» решило, что возвращение Неймара будет экономически нецелесообразным. Кроме того, нахождение бразильца в команде может повлечь за собой сложности в раздевалке.

Напомним, что 31-летний бразильский нападающий выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы. Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за трансфер Неймара 222 млн евро. Этот трансфер по-прежнему является самым дорогим в истории футбола.

В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за парижских клуб, забил 16 голов и оформил 17 результативных передач. Текущее соглашение Неймара с парижанами рассчитано до середины 2025 года.

источник: El Mundo Deportivo
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