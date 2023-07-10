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Сутормин прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА

Футболист стал четырехкратным чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.
10 июля 2023 10:32
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался относительно возможного перехода в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб проявляет интерес к 29-летнему футболисту.

«Чтo я могу думать о слухaх про ЦСКА?. У мeня контракт с «Зeнитом», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Сутормина.

Отметим, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и хавбек вместе работали в «Оренбурге».

Добавим что в минувшем сезоне Сутормин провел 20 матчей за »Зенит» во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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