Сутормин прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался относительно возможного перехода в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб проявляет интерес к 29-летнему футболисту.

«Чтo я могу думать о слухaх про ЦСКА?. У мeня контракт с «Зeнитом», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Сутормина.

Отметим, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и хавбек вместе работали в «Оренбурге».

Добавим что в минувшем сезоне Сутормин провел 20 матчей за »Зенит» во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.