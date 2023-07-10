В «Леванте» отреагировали на информацию о переговорах с Денисом Черышевым

В «Леванте» высказались об интересе к российскому хавбеку Денису Черышеву.

Напомним, что в минувшем сезоне 32-летний футболист выступал в итальянской серии B за «Венецию».

«Мы ничего не знаем об этом. Наш клуб может подтвердить наличие переговоров только после их завершения. Пока — ничего нет», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы «Леванте».

Ранее сообщалось что к Денису проявляют интерес клубы РПЛ.

В минувшем сезоне Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.