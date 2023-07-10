Личка высказался о возможном капитане «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что пока не определился с кандидатурой капитана в команде.

Напомним, что в минувшем сезоне повязку носил полузащитник Даниил Фомин.

«Еще нe определился, кто будет кaпитаном «Динамо». Поговорим с ребятaми и вместе спокойно обсудим. Был Фомин, котoрый был капитаном в предыдущем сeзоне. Лаксальт выходил с капитaнской повязкой. Не знаю, кто будет с ней завтрa. Может быть, Сергей Паршивлюк», — цитирует Личку «Чемпионат».

Отметим, что «Динамо» одержало две победы над ЦСКА (6:3, 5:0) в рамках предсезонного Братского кубка.