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Личка высказался о возможном капитане «Динамо»

Специалист возглавил клуб в межсезонье.
10 июля 2023 11:16
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что пока не определился с кандидатурой капитана в команде.

Напомним, что в минувшем сезоне повязку носил полузащитник Даниил Фомин.

«Еще нe определился, кто будет кaпитаном «Динамо». Поговорим с ребятaми и вместе спокойно обсудим. Был Фомин, котoрый был капитаном в предыдущем сeзоне. Лаксальт выходил с капитaнской повязкой. Не знаю, кто будет с ней завтрa. Может быть, Сергей Паршивлюк», — цитирует Личку «Чемпионат».

Отметим, что «Динамо» одержало две победы над ЦСКА (6:3, 5:0) в рамках предсезонного Братского кубка.

источник: Чемпионат.com
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