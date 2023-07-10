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Каземиро: те, кто любит футбол, не могут не любить Месси

Полузащитник «МЮ» о чемпионе мира.
10 июля 2023 11:06
автор: Виталий Овсянников

31-летний бразильский футболист «Манчестер Юнайтед» Каземиро, ранее выступавший за мадридский «Реал», поделился мнением о Лионеле Месси.

«Он создал эпоху, этого нельзя отрицать. Он всегда был особенным соперником, когда я играл против «Барсы» или против Аргентины. Убежать было невозможно. Те, кто любит футбол, не могут не любить Месси. Он достоин восхищения», — цитирует Каземиро журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что в конце 2022 года Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Летом текущего года 36-летний нападающий, ранее выступавший за «ПСЖ», объявил о переходе в американский клуб «Интер Майами».

источник: «Советский спорт»
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