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Агент Хаджикадунича назвал причину приостановки контракта игрока с «Ростовом»

Стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.
10 июля 2023 11:32
автор: Александр Поволоцкий

Агент боснийского защитника Денниса Хаджикадунича высказался относительно приостановки контракта игрока с «Ростовом».

Отметим, что 25-летний футболист выступал за российский клуб с 2018 по 2022 годы. Валид Фаур заявил, что Хаджикадунича хотел приобрести клуб из Англии.

««Ростов» хотел получить за Денниса € 5–6 млн. Я с большим уважением отношусь к боссам клуба – они произвели на меня впечатление профессионалов и хороших управленцев. Но, на мой взгляд, они запрашивали за Хаджикадунича больше, чем за него могли предложить на рынке. По этой причине нам и пришлось воспользоваться опцией ФИФА. Другого выбора не было», — цитирует агента »Метарейтинг».

Добавим, что Деннис провел 60 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

источник: «Метарейтинг»
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