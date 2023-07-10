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Агент Гайча заявил, что будущее Адольфо полностью зависит от «Вероны»

Аргентинец желает вернуться в «Верону».
10 июля 2023 11:28
автор: Виталий Овсянников

Пабло Каро, агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча, поделился информацией о дальнейшем карьере своего клиента.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона 24-летний аргентинский нападающий провел в итальянском клубе «Верона» на правах аренды. Недавно он вернулся в расположение ЦСКА.

«Пока никаких новостей о будущем Гайча нет. Однако, я надеюсь, что на этой неделе мы сможем продвинуться вперед. Сейчас мы полностью зависим от «Вероны». Возможность остаться в команде все еще есть», — заявил Каро в интервью Sport24.

Действующее соглашение аргентинца с ЦСКА рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне Адольфо Гайч провел в составе ЦСКА и «Вероны» 28 матчей, в которых забил 3 гола.

источник: Sport24
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