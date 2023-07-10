Бывший игрок «Динамо» Рыков ответил на вопрос о потенциальном переходе в «Спартак»

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Рыков заявил, что никогда бы не перешел в «Спартак».

Отметим, что 35-летний футболист завершил карьеру в июне. Последним клубом Рыкова стала московская «Родина».

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», — цитирует Рыкова «РБ-Спорт».

Добавим, что сейчас Владимир Рыков работает в тренерском штабе второй команды «Динамо».