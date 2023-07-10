Широков: «Спартак» спонсирует якобы частная компания, но разницы с «Газпромом» никакой

42-летний российский футболист Роман Широков, ранее выступавший за «Зенит» и «Спартак», рассказал почему в санкции не повлияли на финансовое положение российского футбола.

«Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания — могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», — прибыльная. Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет? Как по мне, да», — заявил Широков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что за свою карьеру Роман Широков провел 57 матчей за сборную России, в которых забил 13 голов. Завоевал бронзовые медали Евро-2008.