Магуайр может остаться в «Манчестер Юнайтед», но лишится капитанской повязки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр останется в клубе.

Как сообщает Daily Mail, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг планирует оставить 30-летнего футболиста в команде. Новый наставник «МЮ» хочет подписать еще одного футболиста на позицию центрального защитника, если клуб продаст Акселя Туанзебе, Фила Джонса или Эрика Байи.

Отмечается, что Магуайр может лишиться капитанской повязки в «красных дьяволах».

В минувшем сезоне чемпионата Англии защитник провел 30 матчей, в которых забил один гол, получил семь желтых карточек и одну красную.