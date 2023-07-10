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Магуайр может остаться в «Манчестер Юнайтед», но лишится капитанской повязки

Стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
10 июля 2023 13:02
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр останется в клубе.

Как сообщает Daily Mail, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг планирует оставить 30-летнего футболиста в команде. Новый наставник «МЮ» хочет подписать еще одного футболиста на позицию центрального защитника, если клуб продаст Акселя Туанзебе, Фила Джонса или Эрика Байи.

Отмечается, что Магуайр может лишиться капитанской повязки в «красных дьяволах».

В минувшем сезоне чемпионата Англии защитник провел 30 матчей, в которых забил один гол, получил семь желтых карточек и одну красную.

источник: The Daily Mail
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