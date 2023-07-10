«Аль-Хиляль» предложил 40 млн евро за хавбека «Лацио» Милинковича-Савича

Сегодня, 10 июля, популярный спортивный обозреватель Фабрицио Романо сообщает о том, что клуб «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение на покупку Сергея Милинковича-Савича.

28-летний сербский футболист выступает за «Лацио» на позиции полузащитника. Согласно данным источника, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 40 млн евро за хавбека. «Аль-Хиляль» предлагает ему контракт на три года.

Теперь всё зависит от решения самого футболиста. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что туринский «Ювентус» также ведет переговоры о покупке 28-летнего полузащитника.

В прошлом сезоне сербский игрок сыграл 47 встреч за «Лацио», в которых оформил 11 забитых мячей и восемь результативных передач. Контракт Милинкович-Савич с римским клубом завершается в середине 2024 года.