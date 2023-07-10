Агент Медины заявил, что игрок уже подписал контракт со «Спартаком»

Агент парагвайского полузащитника Хесуса Медины, заявил, что игрок пополнил стан «Спартака».
Отметим, что у 26-летнего футболиста был действующий контракт с ЦСКА.
«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — приводит Sport24 Агусти Парахи.
Ранее в СМИ появилась фотография Медины в форме красно-белых на стадионе «Спартака».
Добавим, что парагвайский хавбек провел в минувшем сезоне за ЦСКА 33 матчa, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
источник: Sport24.ru