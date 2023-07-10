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Агент Медины заявил, что игрок уже подписал контракт со «Спартаком»

Футболист имел действующее соглашение с другим московским клубом.
Агент Медины заявил, что игрок уже подписал контракт со «Спартаком»
10 июля 2023 14:45
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Агент парагвайского полузащитника Хесуса Медины, заявил, что игрок пополнил стан «Спартака».

Отметим, что у 26-летнего футболиста был действующий контракт с ЦСКА.

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — приводит Sport24 Агусти Парахи.

Ранее в СМИ появилась фотография Медины в форме красно-белых на стадионе «Спартака».

Добавим, что парагвайский хавбек провел в минувшем сезоне за ЦСКА 33 матчa, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

источник: Sport24.ru
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