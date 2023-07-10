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Новичок «Урала» был экстренно прооперирован из-за приступа аппендицита

Он перешел в «Урал» несколько дней назад.
Новичок «Урала» был экстренно прооперирован из-за приступа аппендицита
10 июля 2023 14:36
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Урал"

Сегодня, 10 июля, пресс-служба ФК «Урал» сообщает о том, что новичок екатеринбургского клуба Итало был экстренно прооперирован из-за приступа аппендицита.

Операция прошла в 40-й больнице Екатеринбурга.

«Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию. Защитник шлёт вам большой привет и уже идёт на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя три-четыре недели», — сказано в заявлении «Урала».

Напомним, что 21-летний бразильский защитник Итало является воспитанником клуба «Фигейренсе». Также он имеет опыт выступлений за бразильский «Сан-Бернарду и португальскую «Санта-Клару».

источник: ФК «Урал»
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