Полузащитник ЦСКА Карраскаль не станет переходить в «Спартак»

Футболист московского ЦСКА Хорхе Карраскаль не станет переходить в «Спартак». Об этом сообщают источники «Советского спорта», близкие к ситуации.

По данным одного из них, представители колумбийца даже не получали никакого предложения от красно-белых. Также отмечается, что Хорхе очень счастлив в Москве и не намерен в принципе покидать клуб в это трансферное окно.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что Карраскаль может перейти в стан красно-белых этим летом. Подобный путь преодолел еще один полузащитник красно-синих Хесус Медина, который в ближайшие дни будет официально объявлен в качестве игрока «Спартака».