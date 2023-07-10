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Полузащитник ЦСКА Карраскаль не станет переходить в «Спартак»

Колумбиец не заинтересован в том, чтобы покидать стан красно-синих этим летом.
Полузащитник ЦСКА Карраскаль не станет переходить в «Спартак»
10 июля 2023 14:46
автор: Никита Плохих
автор фото: ПФК ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Хорхе Карраскаль не станет переходить в «Спартак». Об этом сообщают источники «Советского спорта», близкие к ситуации.

По данным одного из них, представители колумбийца даже не получали никакого предложения от красно-белых. Также отмечается, что Хорхе очень счастлив в Москве и не намерен в принципе покидать клуб в это трансферное окно.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что Карраскаль может перейти в стан красно-белых этим летом. Подобный путь преодолел еще один полузащитник красно-синих Хесус Медина, который в ближайшие дни будет официально объявлен в качестве игрока «Спартака».

источник: «Советский спорт»
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