Клаудиньо поделился подробностями травмы, полученной в матче с «Фенербахче»

26-летний бразильский футболист Клаудиньо, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, рассказал подробности о своей травме, которую он получил в матче Кубка PARI Премьер с «Фенербахче».

Напомним, что в начале матча Кладиньо получил болезненный удар по правому колену и не смог продолжить игру. В дальнейшем его заменил хавбек Дмитрий Васильев.

«Слава богу, все хорошо», — написал Клаудиньо в своих социальных сетях.

Напомним, что основное время матча «Зенита» и «Фенербахче» закончилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти подопечные Сергея Семака оказались сильнее (4:3).