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Известна сумма трансфера Рамиреса из «Краснодара» в «Ференцварош»

Команду тренирует российский специалист.
10 июля 2023 15:15
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, 28-летний футболист подпишет контракт с «Ференцварошем». Сумма трансфера Рамиреса составит 2 миллиона евро.

Отметим, что в 2017 году эквадорец перешел в клуб РПЛ именно из «Ференцвароша». Сейчас венгерский клуб возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

Контракт Кристиана с »Краснодаром» был рассчитан до лета 2025 года. В составе клуба РПЛ эквадорец не выиграл ни одного трофея.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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