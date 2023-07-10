Известна сумма трансфера Рамиреса из «Краснодара» в «Ференцварош»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, 28-летний футболист подпишет контракт с «Ференцварошем». Сумма трансфера Рамиреса составит 2 миллиона евро.

Отметим, что в 2017 году эквадорец перешел в клуб РПЛ именно из «Ференцвароша». Сейчас венгерский клуб возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

Контракт Кристиана с »Краснодаром» был рассчитан до лета 2025 года. В составе клуба РПЛ эквадорец не выиграл ни одного трофея.