Почеттино хочет подписать в «Челси» нападающего и выбирает из двух вариантов

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий лондонский «Челси», желает видеть в составе своей команды качественного форварда.

Согласно данным издания Evening Standard главный тренер «синих» выбирает между Душаном Влаховичем из «Ювентуса» и Элье Ваи из «Монпелье».

Напомним, что 23-летний серб Душан Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 42 встречи за туринский клуб, в которых он забил 14 голов и оформил 4 результативные передачи. Действующее соглашение Влаховича с бьянконери рассчитано до середины 2026 года.

20-летний француз Элье Ваи выступает за «Монпелье» с 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча за французский клуб, в которых забил 19 голов и оформил 5 ассистов.