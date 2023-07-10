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«Рубин» продлил контракт с Олегом Ивановым

Клуб вернулся в высший дивизион чемпионата России.
10 июля 2023 15:50
автор: Александр Поволоцкий

«Рубин» продлил соглашение с хавбеком Олегом Ивановым.

Как сообщает пресс-служба клуба из Казани, новый контракт с 36-летним футболистом рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что Иванов вместе с »Рубином» вернулся в РПЛ по итогам минувшего сезона в Первой лиге.

Ранее полузащитник играл за «Ахмат», «Крылья Советов», «Кубань», «Уфу», «Химки», «Ростов» и «Спартак».

В составе казанской команды Иванов провел 23 матча, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

источник: ФК «Рубин»
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