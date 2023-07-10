Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что мог возглавить «Ювентус»

59-летний итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», заявил, что осенью 2022 году ему предлагали возглавить туринский «Ювентус».

«Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло», — цитирует Карреру издание «РБ Спорт».

Напомним, что, будучи футболистом Каррера выступал за «Ювентус» с 1991 по 1996 годы. В период с 2009 по 2014 годы он был ассистентом главного тренера туринского клуба.

В 2016 году Каррера возглавил московский «Спартак», вместе с которым выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. На данный момент является безработным.