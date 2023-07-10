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Тренер «Тоттенхэма» высказался о возможном уходе Гарри Кейна из клуба 

Игрок сборной Англии является воспитанником «шпор».
10 июля 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о будущем нападающего Гарри Кейна в английской команде.

«Кейн — один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы Гарри был здесь, и я хочу, чтобы «Тоттенхэм» был успешным. Уверен, что и он хочет того же», — приводит слова 57-летнего специалист итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересована «Бавария». Лондонский клуб отклонил первое предложение мюнхенцев по трансферу англичанина и собирается ответить отказом и на второе предложение.

Добавим, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». В прошедшем сезоне в составе столичной команды он принял участие 49 матчей, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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