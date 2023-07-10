Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2022/2023 

Стал известен лучший футболист «Динамо» по итогам прошедшего сезона по версии болельщиков бело-голубых. Им оказался российский нападающий Константин Тюкавин. Об этом сообщает клубная-пресс-служба.

Отметим, что победителем в номинации 21-летний форвард также был признан объединением фанатов «Легионом чести».

Добавим, что в прошлом сезоне в составе «Динамо» Тюкавин принял участие в 38 играх, отличился десятью забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.