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Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2022/2023 

Воспитанник московского клуба выступает за основную команду с 2021 года. 
10 июля 2023 16:52
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший футболист «Динамо» по итогам прошедшего сезона по версии болельщиков бело-голубых. Им оказался российский нападающий Константин Тюкавин. Об этом сообщает клубная-пресс-служба.

Отметим, что победителем в номинации 21-летний форвард также был признан объединением фанатов «Легионом чести».

Добавим, что в прошлом сезоне в составе «Динамо» Тюкавин принял участие в 38 играх, отличился десятью забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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