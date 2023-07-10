«Лацио» продаст Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль»

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич перейдет в саудовский «Аль-Хилялль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский «Лацио» принял трансферное предложение по 28-летнему сербу, которое составляет 40 миллионов евро.

Переговоры перешли в финальную стадию, осталось лишь согласовать условия контракта с самим футболистом, который ранее заявлял, что не против продолжить карьеру в саудовском клубе.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В минувшем сезоне он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.