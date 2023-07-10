Каррера оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» 

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение о работе Сергея Семака на должности главного тренера «Зенита».

«Поймите, игроки не выигрывают чемпионаты сами по себе. Семак годами показывал, что является хорошим специалистом и что он отлично подготовлен! Сергей доказал, что имеет отношение к успехам «Зенита», — приводит слова итальянского тренера «РБ Спорт».

Напомним, что Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. С тех пор сине-бело-голубые под руководством 47-летнего специалиста стали пятикратными чемпионами России, три раза выиграли Суперкубок и один раз Кубок страны.