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«Барселона» представила нового капитана команды

Команда вышла из летнего отпуска и начала предсезонную подготовку.
10 июля 2023 17:32
автор: Александр Евграфов

Полузащитник Серхи Роберто стал новым капитаном испанской «Барселоны», сообщается в аккаунтах в социальных сетях каталонского клуба.

«Первый день в качестве капитана», – подписала фото Роберто пресс-служба действующих чемпионов Испании.

Кроме 31-летнего полузащитника капитаном могли стать немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген или французский вингер Усман Дембеле.

В минувшем сезоне Роберто провел в составе «сине-гранатовых» 23 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В «Барселоне» также отметили, что игроки вышли из летнего отпуска и команда начинает предсезонную подготовку.

источник: ФК «Барселона»
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