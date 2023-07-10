«Барселона» представила нового капитана команды

Полузащитник Серхи Роберто стал новым капитаном испанской «Барселоны», сообщается в аккаунтах в социальных сетях каталонского клуба.

«Первый день в качестве капитана», – подписала фото Роберто пресс-служба действующих чемпионов Испании.

Кроме 31-летнего полузащитника капитаном могли стать немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген или французский вингер Усман Дембеле.

В минувшем сезоне Роберто провел в составе «сине-гранатовых» 23 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В «Барселоне» также отметили, что игроки вышли из летнего отпуска и команда начинает предсезонную подготовку.