Ловчев рассказал о перспективах Зелимхана Бакаева в составе «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением относительно будущего полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в питерской команде.

«Видно, что Зелимхан старается, очень старается. Но как и говорил ранее, то, что он попал в «Зенит» — это его беда, я не вижу перспективы в этой команде. Он молод ещё, надо постоянно играть, а у меня ощущение, что тренер не видит, что он может стать лучше кого-то из тех, кто играет постоянно», — пишет 74-летний эксперт в своем телеграм-канале.

Добавим, что Бакаев перешел в «Зенит» в июле 2022 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за команду Сергея Семака он отыграл 26 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Ранее хавбек выступал за «Спартак». Согласно порталу Trsansfermarkt его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.