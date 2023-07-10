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Ловчев рассказал о перспективах Зелимхана Бакаева в составе «Зенита»

27-летний игрок присоединился к сине-бело-голубым прошлым летом. 
Ловчев рассказал о перспективах Зелимхана Бакаева в составе «Зенита»
10 июля 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением относительно будущего полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в питерской команде.

«Видно, что Зелимхан старается, очень старается. Но как и говорил ранее, то, что он попал в «Зенит» — это его беда, я не вижу перспективы в этой команде. Он молод ещё, надо постоянно играть, а у меня ощущение, что тренер не видит, что он может стать лучше кого-то из тех, кто играет постоянно», — пишет 74-летний эксперт в своем телеграм-канале.

Добавим, что Бакаев перешел в «Зенит» в июле 2022 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за команду Сергея Семака он отыграл 26 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Ранее хавбек выступал за «Спартак». Согласно порталу Trsansfermarkt его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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