Бывший агент Наингголана оценил возможность бельгийца перейти в «Спартак»

Бывший агент полузащитника Раджи Наингголана, Сантуш Верхулст выразил мнение по поводу слухов о том, что игрока предложили подписать «Спартаку».

«Я работал с Раджой, когда он был в Италии. Сейчас у него нет агентов. Насколько я знаю, клубы разговаривают с ним напрямую. Каждое трансферное окно все предлагали его многим командам. На мой взгляд, если он и перейдет куда-то, то только в Бельгию. Не думаю, что он поедет в Россию», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 Наингголан стал свободным агентом после того, как истек его контракт со СПАЛом. Ранее 35-летний футболист выступал за «Антверпен», «Интер», «Кальяри», «Рому» и «Пьяченцу». Также на его счету 30 матчей и шесть забитых мячей за сборную Бельгии.