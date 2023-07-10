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Бывший агент Наингголана оценил возможность бельгийца перейти в «Спартак»

Ранее сообщалось, что московский клуб получил предложение подписать экс-хавбека «Интера». 
10 июля 2023 17:54
автор: Глеб Шевяков

Бывший агент полузащитника Раджи Наингголана, Сантуш Верхулст выразил мнение по поводу слухов о том, что игрока предложили подписать «Спартаку».

«Я работал с Раджой, когда он был в Италии. Сейчас у него нет агентов. Насколько я знаю, клубы разговаривают с ним напрямую. Каждое трансферное окно все предлагали его многим командам. На мой взгляд, если он и перейдет куда-то, то только в Бельгию. Не думаю, что он поедет в Россию», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 Наингголан стал свободным агентом после того, как истек его контракт со СПАЛом. Ранее 35-летний футболист выступал за «Антверпен», «Интер», «Кальяри», «Рому» и «Пьяченцу». Также на его счету 30 матчей и шесть забитых мячей за сборную Бельгии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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