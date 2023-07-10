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В «Наполи» прокомментировали возможный уход Осимхена этим летом 

Нигерийский форвард играет за «адзурри» с 2020 года. 
10 июля 2023 18:15
автор: Глеб Шевяков

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, что нападающий команды Виктор Осимхен не покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Мы увидим Осимхена в нашей футболке в следующем сезоне. Это точно. Однако если поступит более чем хорошее финансовое предложение по нему, то мы пойдем дальше и отыщем другого выдающегося таланта, как это было в свое время с Кварацхелией или с тем же Осимхеном», — приводит слова 74-летнего функционера журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Добавим, что Осимхен присоединился к «Наполи» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне за неаполитанцев он сыграл 39 матчей, в которых забил 31 гол и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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