Матчи первого тура в Первой лиге рассудят арбитры Российской премьер-лиги

Футбольная национальная лига объявила о назначении арбитров и инспекторов матчей первого тура Первой лиги, которые состоятся с 15 по 17 июля. Восемь из девяти матчей обсудят арбитры из российской премьер-лиги.

Исключение составил матч «Родина» - «Сокол» в Москве, его будет судить Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Все 18 помощников арбитров будут также представителями РПЛ.

Среди арбитров, получивших назначение, Василий Казарцев, Артем Любимов Алексей Сухой, Рафаэль Шафеев, Сергей Цыганок, Алексей Амелин, Владимир Москалев и Евгений Кукуляк.