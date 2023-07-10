Агент Оздоева рассказал о переговорах с «ПАОКом»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, сообщил подробности переговоров турецкого клуба с «ПАОКом» по трансферу игрока.

«Клубы продолжают переговоры по Магомеду. Они формулируют его личные и трансферные условия. Когда это состыкуется, и клубы придут к общему знаменателю, тогда это может перейти в финальную фазу», - приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом». В прошедшем сезоне за стамбульский клуб 30-летний игрок сыграл 34 матча, в которых отличился пятью забитыми мячами и шестью ассистами.