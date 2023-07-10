«Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче

«Зенит» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге нанес разгромное поражение местному «Динамо» в контрольном матче.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей хет-триком отличился полузащитник Александр Ерохин (56-я, 58-я, 80-я минуты), один гол на счету форварда Андрея Мостового (79).

Напомним, что в субботу, 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани.

Товарищеский матч

«Зенит» – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 4:0 (0:0)

Голы: Ерохин, 56, 58, 80. Мостовой, 79.