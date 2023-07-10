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Бывший президент «Ювентуса» получил второе отстранение от футбола за полгода

Ему вменяются финансовые махинации за время работы в клубе.
10 июля 2023 19:39
автор: Александр Евграфов

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли приговорен к еще 16 месяцам отстранения от футбола, сообщает ANSA.

По данным источника, такое решение вынес национальный федеральный суд Италии по делу о финансовых махинациях в «Ювентусе». Аньелли также должен заплатить штраф в размере 60 тысяч евро.

Для бывшего президента команды это уже второй запрет на право занимать должности в футболе за последние полгода. Ранее Аньелли был приговорен к 24-месячному бану за фиктивный прирост капитала.

Бывший президент туринцев не согласен с решением и намерен подать апелляцию. «Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице минувшего сезона за финансовые махинации.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.

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