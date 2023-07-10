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Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Динамо»

«Зенит» одержал победу со счетом 4:0.
10 июля 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе своей команды в товарищеском матче против петербургского «Динамо».

«Сложно сказать. Думаю, главной задачей сегодняшнего матча было наиграть какие-то взаимодействия, чтобы то, что мы отрабатываем на тренировках, воплощать в игре. Это было самое главное, а остальное — счет, победа — не так важны в данный конкретный момент. В следующем матче это будет, конечно же, очень важно», — цитирует Ерохина официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча завершилась победой столичной команды со счетом 4:0. Ерохин в этом матче оформил хет-трик.

источник: ФК «Зенит»
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