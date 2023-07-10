Каррера объяснил, почему Алексею Миранчуку не удалось закрепиться в основном составе «Аталанты» 

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень игры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Сейчас в России есть футболисты, которые смогли бы проявить себя в чемпионате Италии. Такие ребята есть. Миранчук — отличный игрок, он доказал это своей игрой! Возможно, ему не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты». Но у него еще все впереди», — приводит слова 59-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что в августе прошлого года Миранчук был арендован «Торино» из «Аталанты». В сезоне-2022/2023 в составе туринской команды он сыграл 31 матч, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.