В «Зените» не получали предложений по Малкому

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что клуб не получал предложений по трансферу бразильского нападающего Малкома.

Ранее в СМИ появилась новость, что футболист может перебраться в Саудовскую Аравию.

«Предложений по Малкому в наш клуб не поступало», - приводит заявление пресс-службы сине-бело-голубых «Спорт-Экспресс».

Малком перешел «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ: на его счету 23 гола в 27 матчах. Кроме того, нападающий отдал 9 результативных передач.